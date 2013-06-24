Левина частка власників не тільки іномарок, а й вітчизняних автомобілів стикається із проблемою пошуку запчастин. На ринку можна зустріти продукцію не тільки відомих корпорацій, а й невеликих фірм. Дефіцит залишився далеко у минулому – проблемою стало різноманіття товарів та брендів. Мережеві майданчики для торгівлі значно полегшують пошук деталей для ремонту автотранспорту. Одним з таких майданчиків є Avtopro.ua – великий маркетплейс, що зробив ставку на простоту пошуку автомобільних товарів і безпеки угод.

Тисячі запчастин в одному місці

З маркетплейсом Avto.pro співпрацюють тисячі продавців. Сумарна кількість виставлених на продаж запчастин перевищила позначку у 430 мільйонів одиниць. У категорію продавців входять не тільки підприємці та великі магазини, а й рядові водії. Аудиторія покупців зростає щороку. Ось що її приваблює:

♦ Цінова різноманітність;

♦ Зручні інструменти пошуку запчастин та аксесуарів;

♦ Широкий ассортимент товарів;

♦ Захист кожної угоди;

♦ Можливість відправки запчастин до будь-якої точки країни.

Пошук товару займає лічені хвилини. Покупцеві достатньо вказати марку та модель автомобіля, а також обрати товарну категорію. Пошукова система автоматично підбирає взаємозамінні аналоги, тому відвідувачу буде легко підібрати товари від різних виробників. Бажаючи заощадити, покупець може придбати б.в. товари або звернутися на авторозбірки у своєму місті. Контакти останніх вказані у спеціальному розділі на сайті.

Захист інтернет-покупок гарантує функція «Безпечна угода». Вона дозволяє замовляти товари з частковою передоплатою, яка повернеться на картку покупця у разі, якщо замовлення не було відправлено або стан запчастини є далеким від ідеалу.

Маркетплейс заохочує чесних продавців, а також активно бореться із демпінгом цін. Усе це грає на руку покупцю.

Вигідні продажі

Приєднатися до торгівлі на Avto.pro може будь-який зареєстрований користувач. У вас є непотрібні запчастини, б.в. деталі чи аксесуари? Ви можете вигідно продати їх, не звертаючись до посередників. Професійні рітейлери можуть розширити географію продажу та знайти постійних покупців. Маркетплейс пропонує наступне:

♦ Швидкий старт продажів;

♦ Інтуїтивно зрозумілі інструменти формування та завантаження прайс-листів;

♦ Можливість роботи як з гуртом, так і з роздрібною торгівлею;

♦ Детальна статистика аудиторії.

Однією з головних переваг Avto.pro перед інтернет-магазинами та агрегаторами є збір та каталогізація даних, що будуть корисні продавцю. Споживчі запити, прозора статистика витрат, розгорнуті рейтинги конкурентів та потенційних партнерів – уся ця інформація буде доступна інтернет-підприємцям. А завдяки можливості безоплатної участі новий продавець може визначитися з тим, наскільки вигідною буде співпраця з маркетплейсом.