За традицією попередніх років, на Закарпатті знову влаштовують Тиждень угорських страв. Він проходитиме вже увосьме, і дату його обрано не випадково — перед початком Великого посту, що передує Великодню. У багатьох європейських країнах така акція відома з назвою Жирний четвер. Тож першого дня — у четвер, 20 лютого, в закладах громадського харчування, які зголосилися до участі в тижні, будуть знижки 50%, протягом трьох наступних днів — 25%. І це дасть змогу тисячам гостей оцінити смак страв, гостинність господарів. На сьогодні відомо, що участь у смачному дійстві братимуть 23 ресторани, сільські садиби, винні підвали з чотирьох низинних районів Закарпаття: Ужгородського, Мукачівського, Виноградівського, Берегівського, а також гірського Рахівського. Перелік не остаточний, бо заявки ще надходять.
«Якщо вісім років тому нам важко було переконати власників закладів узяти участь у тижні, то тепер умовляння не потрібні. Люди зрозуміли, що акція заохочує туристів приїжджати на Закарпаття та знайомитися з його гастрономічною культурою. Усі ми саме цього й хочемо, бо туристів ніколи не буває забагато», — розповідає голова Закарпатської угорської туристської ради Андрій Мештар. Щоб прихилити серце кожного гостя, власники ресторанів та інших закладів підготували окремі меню, перелік страв у яких якнайширший. Ресторатор, власник комплексу в селі Сюрте на Ужгородщині Ласло Пасторніцький наголосив: «Усі заклади готують меню із п’яти позицій перших і других страв, десертів і напоїв. Тож кожен гість зможе обрати на свій смак. А приємну атмосферу створюватимуть співаки й музиканти, які виконуватимуть угорські пісні, награватимуть народні мелодії. До відкриття тижня його організатори видрукували книжку «Закарпаття. Гастрономічний путівник». Це 166-сторінкове щедро ілюстроване видання розповідає про всі заклади громадського харчування, доступні туристам на Закарпатті. Якщо попередній угорськомовний варіант вміщував розповіді й фотографії переважно із закладів у низинних районах області, де компактно проживають угорці, то нині воно охопило все Закарпаття і всі об’єкти.
Успіху смачній акції побажав уповноважений міністра Угорської Республіки, відповідальний за розвиток співпраці Саболч-Сатмар-Березької (Угорщина) та Закарпатської областей Іштван Грежа. Саме за його активного сприяння з’явилися на світ гастрономічні путівники обома мовами.