Перкельт, паприкаш, галасле, фезелек, ташколевеш, галушки шомлої і варгабелеш. Деінде ці слова викликають розгубленість, бо що означають — не відомо. На Закарпатті ж не лише добре обізнані з ними, а… їх їдять. Бо це не якісь ексклюзиви, а традиційні страви угорської кухні. Скуштувавши, ними смакують усі гості краю за Карпатами.

Угорці Закарпаття запрошують на тиждень національних страв. Фото з сайту ukrinform.ua

Щоб популяризувати здобутки національної кухні угорців, демонструвати туристам народні традиції, громадська спілка «Закарпатська угорська туристична рада» вже всьоме проводитиме тиждень угорських страв. Акція, що вабить у край туристів, робить доступнішим відвідування закладів громадського харчування, розпочинається останнього дня лютого. Цей день, як і в попередні роки, оголошують як «жирний четвер». У тих ресторанах, барах, кав’ярнях, котрі приєдналися до акції, страви подешевшають наполовину. В інші дні — 1, 2 і 3 березня — усі гості харчуватимуться зі 25-відсотковою знижкою. Для алкоголю жодних знижок не передбачено.

Відомо вже про 25 закладів, що долучилися до тижня угорських страв. Щоб надати акції святковості, вони видрукували особливі меню із символікою акції, в яке входитимуть перші, другі страви, а також десерти.

Тож усі, хто протягом тижня угорських страв будуть гостями закладів харчування, що розташовані здебільшого в Берегівському, Виноградівському та Ужгородському районах, зможуть і заощадити, і відчути смак їжі в угорській етнічній традиції. За словами членів громадської спілки «Закарпатська угорська туристична рада», замовлення на ці дні вже активно надходять.