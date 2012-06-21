Перкельт, паприкаш, галасле, фезелек, ташколевеш, галушки шомлої і варгабелеш. Деінде ці слова викликають розгубленість, бо що означають — не відомо. На Закарпатті ж не лише добре обізнані з ними, а… їх їдять. Бо це не якісь ексклюзиви, а традиційні страви угорської кухні. Скуштувавши, ними смакують усі гості краю за Карпатами.
Щоб популяризувати здобутки національної кухні угорців, демонструвати туристам народні традиції, громадська спілка «Закарпатська угорська туристична рада» вже всьоме проводитиме тиждень угорських страв. Акція, що вабить у край туристів, робить доступнішим відвідування закладів громадського харчування, розпочинається останнього дня лютого. Цей день, як і в попередні роки, оголошують як «жирний четвер». У тих ресторанах, барах, кав’ярнях, котрі приєдналися до акції, страви подешевшають наполовину. В інші дні — 1, 2 і 3 березня — усі гості харчуватимуться зі 25-відсотковою знижкою. Для алкоголю жодних знижок не передбачено.
Відомо вже про 25 закладів, що долучилися до тижня угорських страв. Щоб надати акції святковості, вони видрукували особливі меню із символікою акції, в яке входитимуть перші, другі страви, а також десерти.
Тож усі, хто протягом тижня угорських страв будуть гостями закладів харчування, що розташовані здебільшого в Берегівському, Виноградівському та Ужгородському районах, зможуть і заощадити, і відчути смак їжі в угорській етнічній традиції. За словами членів громадської спілки «Закарпатська угорська туристична рада», замовлення на ці дні вже активно надходять.