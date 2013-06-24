Понад тисячу регіональних інвестиційних проєктів внесено в робочий інвестиційний реєстр Мінекономіки. Загальна сума інвестицій, передбачених на їх реалізацію, становить понад 400 мільярдів гривень з перспективою створення 300 тисяч робочих місць.
«Покращення інвестиційного клімату — ключове економічне завдання уряду. Нині в Україні понад 70% інвестицій — за рахунок власних коштів підприємств. Задля розширення джерел інвестицій у Мінекономіки провели розрахунки для пошуку точок росту з максимальним мультиплікаційним ефектом, сформували матрицю ініціатив для їх стимулювання, розпочали системну роботу з регіонами. І ми отримали від місцевих органів влади відповідні пропозиції», — наголошує перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк. Тривають консультації з місцевою владою, повідомляє пресслужба Мінекономіки. Опісля буде сформовано пакети інвестиційних проєктів у точках росту в кожному регіоні, які реалізовуватимуть за підтримки держави.