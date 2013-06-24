Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про допомогу МЗС для українських експортерів у виході на зовнішні ринки завдяки системі NAZOVNI та назвав ТОП-10 найбажаніших експортних ринків. Про це йшлося на онлайн-брифінгу Міністра у середу, 13 липня, повідомляє Урядовий портал.

«Важливо не лише наносити максимальну шкоду російській економіці, але і підтримувати економіку України, яка страждає через війну. Тому ми допомагаємо експорту. Нині експорт є не просто можливістю, а порятунком для українських компаній у часи війни», - зазначив Міністр.

Дмитро Кулеба нагадав, що нині український бізнес має безпрецедентно вигідні умови від країн Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Австралії та США. Всі вони на тлі війни повністю чи частково скасували мита та квоти на наш експорт, тому вихід на ринки Європи та світу сьогодні простий, як ніколи.

«Для створення нових можливостей для бізнесу Міністерство закордонних справ перезапустило оновлену цифрову платформу NAZOVNI. Спеціалісти сервісу проводять аналіз потенційних ринків, надають рекомендації та план дій для початку експорту. Наші дипломати за кордоном напрацьовують і підбирають корисні контакти та рекомендації для кожного бізнесу, який звернувся до Nazovni», - зауважив він.

Міністр повідомив, що в рамках NAZOVNI МЗС отримало вже 357 запитів від 93 вітчизняних компаній на пошук партнерів за кордоном і вирішення проблемних питань. З них 319 запитів - після 24 лютого.

«На основі запитів бізнесу маємо ТОП-10 найбільш бажаних для українських експортерів іноземних ринків: це Німеччина, США, Польща, Франція, Туреччина, Австрія, Румунія, Канада, Чехія та Іспанія», - повідомив Міністр.

Найпопулярніші експортні позиції: агропродукція, алкогольні та безалкогольні напої, косметичні засоби на натуральних продуктах, сувенірна продукція, технології машинобудування, декор і предмети інтер'єру.

«Хочу закликати українських експортерів розширювати не лише номенклатуру експорту, але і його географію. Ідіть в Азію, Африку, Латинську Америку. Ми будемо вам допомагати», - зазначив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України підкреслив, що будь-яка криза - це виклики, але також можливості. Він нагадав, що МЗС прагне допомогти створити в Україні новий потужний клас експортера.

«Я переконаний, що експорт стане порятунком для економіки України та допоможе бізнесу пережити воєнне лихоліття. Ми будемо поруч, щоб допомагати, але і ви маєте робити свою домашню роботу», - підсумував Міністр.