Після запуску нового графіка перевезень з 12 грудня 2021 року, завдяки якому на захід України поїхало близько 10 нових поїздів, кількість пасажирів у піковий сезон зимових перевезень по станціях карпатського напрямку суттєво збільшилася. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, в період з 12 грудня 2021 року по 25 січня 2022 року по станції Татарів (Буковель) пасажиропотік зріс на 604% відносно минулого сезону, по станції Ясіня — на 128%, по станції Микуличин — на 115%, по станції Яремче — на 90% та по станції Ворохта — на 68%.

Найбільше зростання активності пасажирів навіть у порівнянні з «доковідним» періодом спостерігається по станції Татарів (Буковель): 26,5 тисяч перевезених пасажирів дорівнюють 391% від показника сезону 2019/2020.

Нагадаємо, що цієї зими АТ «Укрзалізниця» у співробітництві з Буковелем завершило реновацію залізничної станції Татарів, запустило шатли від станції до курорту та організувало новий зручний «Буковельський експрес» зі Львова.

Квитки на поїзди до всіх перелічених станцій наразі в наявності для придбання у чат-боті Укрзалізниці у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger та на сайті booking.uz.gov.ua. Розрахунок можливий у тому числі картками єПідтримка.