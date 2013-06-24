Через постійні обстріли рф об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів у системі електронних закупівель Prozorro мають змогу брати участь в електронних аукціонах. У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, змінив правила проведення торгів. Про це йдеться у постанові уряду №1495 від 30 грудня 2022 року.

«Як відповідь на блекаути ми тимчасово скасували електронні аукціони. Відсьогодні всі торги, що будуть оголошені у Prozorro, проходитимуть без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника остаточна, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. В умовах відключення живлення та інтернету не всі учасники мали змогу торгуватися в аукціоні. А рівний доступ — ключовий принцип публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, щойно ситуація стабілізується», — заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.