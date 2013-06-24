Українські дипломати домовилися про проведення промо акцій для українських товарів в торговельних мереж Грузії та Данії в рамках роботи Ради експортерів та інвесторів при МЗС України. Про це повідомляє Урядовий портал.

В 12 мережах магазинів Грузії українські товари позначили спеціальними наліпками, які привертають додаткову увагу споживачів.

А в данській мережі СООР відбулася презентація українського вина, 100 тис. пляшок якого вже прибули в Данію. Восени планується суттєве розширення асортименту українських товарів на ринках Данії.

Географія присутності та асортимент українських товарів постійно розширюється. Ініціатива МЗС з просування українських товарів за кордоном спрямована на підтримку українських виробників, які експортують свою продукцію, надають українцям роботу та сплачують податки до державного бюджету.

Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що завдяки зусиллям українських дипломатів до дня Незалежності України стартувало 4 акції в трьох країнах:

Італія: Акція «Найкращі українські бренди до дня Незалежності України».

Польща: «Дні української кухні».

Естонія: дві акції «Купуй українські товари. Підтримай Україну».

За словами Дмитра Кулеби, кожна українська компанія-експортер може отримати нові можливості виходу на світові ринки разом з МЗС. Українські дипломати чекають звернень українського бізнесу через цифрову платформу NAZOVNI та готові максимально допомагати.

Рада експортерів та інве сторів при МЗС України (РЕІ) – майданчик, на якому МЗС акумулює інформацію про інвестиційні та торговельні можливості з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між українськими експортерами та імпортерами за кордоном.

NAZOVNI – це сервіс глобалізації українського бізнесу, створений для просування товарів і послуг за кордоном за сприяння українських дипломатичних установ.