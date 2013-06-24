Минулого тижня Вашингтон оголосив про надання Україні 9,9 мільярда доларів на підтримку державного бюджету. За словами Президента Володимира Зеленського, ці кошти дадуть змогу покрити незабезпечену частину держбюджету та підтримати ті верстви населення нашої країни, які потребують цього найбільше. Про це глава держави заявив на зустрічі з міністром фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен, яка перебувала в Києві з візитом.

Володимир Зеленський високо оцінив військову й фінансову підтримку, яку надають США Україні після початку повномасштабної російської агресії. Окремо він подякував за допомогу, яку надають Сполучені Штати із залученням Міжнародного валютного фонду. Під час зустрічі було приділено увагу поточному стану взаємодії України з МВФ та перспективам реалізації програм фонду, повідомляє пресслужба ОПУ.

Володимир Зеленський та Джанет Єллен обговорили питання відбудови української інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії. Співрозмовники наголосили на важливості залучити приватний сектор до реалізації відповідних проєктів. Президент відзначив необхідність створити належні механізми, які дали б змогу спрямувати заморожені російські активи на відбудову нашої країни. Він подякував американській стороні за системні кроки в нарощуванні санкційного тиску на державу-агресора і наголосив на необхідності посилювати санкції, щоб позбавити росію можливості фінансувати війну.

2022 року США були лідерами серед усіх країн-партнерів за рівнем наданої фінансової допомоги. Із 24 лютого 2022 року Україна одержала від Сполучених Штатів 13 мільярдів доларів грантової підтримки для бюджету. Це кошти, які було спрямовано на медицину, освіту, програми соціальної й гуманітарної підтримки. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, спілкуючись зі ЗМІ після зустрічі з Джанет Єллен.

«Цього року дефіцит бюджету України становить майже 38 мільярдів доларів. США взяли на себе зобов’язання до вересня надати нам понад 10 мільярдів доларів. Окрім цього, Сполучені Штати підтримують Україну в напрямі швидкого відновлення. А саме: надали 1,5 мільярда доларів на ці цілі, і ще 1,1 мільярда — на підтримку швидкого відновлення енергетичного сектору України й Молдови», — повідомив Денис Шмигаль. За його словами, важлива точка спільної роботи — створення мультидонорської фінансової координаційної платформи, яка дає змогу ефективно координувати роботу країн G7 та всіх міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ та Світового банку, щодо фінансової підтримки України, а також інших пов’язаних з цим напрямом питань.

Денис Шмигаль і Джанет Єллен під час розмови порушили питання фінансового та санкційного впливу на російський бюджет, зокрема персональних санкцій проти російських чиновників та галузевих санкцій, а саме обмеження проти ядерної галузі рф, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. За словами глави уряду, обговорювали продовження санкцій на постачання високотехнологічних товарів, які рф може використовувати у військовій галузі, щоб послабити спроможність росії до виробництва нових озброєнь для війни з Україною. Сторони обговорили питання підтримки України в частині страхування воєнних ризиків для бізнесу та конфіскації заморожених російських активів.

Джанет Єллен підтвердила меседж, який передав президент Джозеф Байден: США залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно для перемоги.

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