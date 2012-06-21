2018 рік став періодом істотного розширення ринків збуту української продукції тваринного та рослинного походження. Цьому передувала велика робота Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, спрямована на розвиток експортного потенціалу нашої держави та розширення зовнішніх ринків збуту для вітчизняних товаровиробників.
«Судячи з абсолютних обсягів торгівлі, за десять останніх років Україні вдалося досягти прориву в експорті продукції тваринництва за певними товарними позиціями. А торік відбулося розширення географії експортних поставок продукції нашої країни та збільшено кількість підприємств, які отримали право експорту харчових продуктів тваринного походження», — розповів голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під час презентації публічного звіту за підсумками роботи відомства в 2018 році.
Загалом торік було відкрито 85 нових ринків за різними видами продукції. Зокрема це ринки Албанії (м’ясо птиці та продукти з нього); Республіки Гана (м’ясо птиці та продукти з нього); Гонконгу (м’ясо птиці та продукти з нього, яйця та яєчні продукти); Республіки Північна Македонії (молочна продукція, комбікорми); Королівства Марокко (м’ясо птиці та продукти з нього, яєчні продукти); Об’єднані Арабські Емірати (живі вівці та кози, добовий молодняк свійської птиці, жива птиця, інкубаційні яйця); Республіки Сербія (яйця та яєчні продукти); Республіки Таджикистан (м’ясо, м’ясні та молочні продукти, риба й рибопродукти, сировина тваринного походження, корми рослинного походження); Туніської Республіки (м’ясо птиці); Туреччини (свіже, охолоджене, заморожене м’ясо в тушах/м’ясо обвалки великої рогатої худоби); Чорногорії (яйця та яєчні продукти) тощо.
А завдяки наближенню вітчизняного законодавства й стандартів до найкращих практик ЄС 306 українських підприємств мають право експорту до країн Європейського Союзу, зокрема 126 виробників харчових продуктів (м’яса птиці, риби, меду, яєць, молочної продукції).
Торік було розроблено та погоджено 20 міжнародних сертифікатів на експорт і 24 сертифікати на імпорт тварин і продуктів тваринного походження — загалом 44 форми міжнародних сертифікатів для імпорту/експорту підконтрольної продукції, повідомили у Держпродспоживслужбі. Це дало змогу нівелювати економічний вплив від втрати ринку Російської Федерації та сприяло підвищенню рівня України як надійного торговельного партнера.
«Урядового кур’єра»