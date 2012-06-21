Перший із 20-ти нових сучасних трамваїв, що закуплять за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку в межах ініціативи Міністерства інфраструктури України, нещодавно отримав Київ.

Як повідомляється на сторінці міністерства у фейсбуці, загалом на оновлення трамвайного парку Києва буде спрямовано 24,9 млн євро кредиту. За ці гроші планують закупити двадцять трисекційних низькопідлогових трамваїв виробництва ТОВ «ТАТРА-ЮГ». Ці 26-метрові трамваї можуть перевозити близько 300 пасажирів. У вагонах передбачено місця для людей з інвалідністю.

Перший трамвай перебуватиме в Дарницькому депо і після пусконалагоджувальних робіт вийде на маршрут на лівому березі столиці. Усю партію, згідно з графіком, планують поставити КП «Київпастранс» уже до початку 2023 року.

«Для Міністерства інфраструктури спільна угода з Європейським інвестиційним банком — це можливість започаткувати в Україні якісно новий проєкт, який відповідатиме цінностям безбар’єрності, екоорієнтованості та забезпечення комфорту пасажирів. Ми б хотіли, щоб українські міста були більш активними в напрямі розвитку електротранспорту, адже це один із ключових кроків до зниження рівня викидів у мегаполісах», — заявила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.

Кредит є частиною проєкту «Міський громадський транспорт України», який підтримує ЄС та спрямований на поліпшення інфраструктури громадського транспорту в українських містах.

«Кредит ЄІБ на нові трамваї в Києві сприятиме розвитку екологічно безпечного та стійкого транспорту. Як представники кліматично-орієнтованого банку ЄС ми віримо, що розвиток ефективної системи міського громадського транспорту — один із найкращих способів боротьби із забрудненням та вирішення питань зміни клімату», — зазначив голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон.

Проєкт ЄІБ «Міський громадський транспорт України» (фаза 1) — це рамковий кредит на 200 мільйонів євро для фінансування громадського транспорту в 11 українських містах.

Відділ аналітики

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