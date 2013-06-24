Уряд ухвалив розпорядження про схвалення Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року. Це рішення дає старт масштабній трансформації системи та дозволяє адаптувати її до нових умов, з якими Україна зіштовхнулась після повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства економіки України.

Реформою пропонується ліквідувати Державне агентство резерву разом з вирішенням питання заборгованостей підприємства, передачею збиткових підприємств до Фонду державного майна, а нафтобаз – до НАК “Нафтогаз України”. На місці ліквідованого агентства буде створено новий центральний орган виконавчої влади, який діятиме за новими принципами.

Також актуалізується номенклатура матеріальних цінностей держрезерву. Вона складатиметься з соціально важливих товарів за окремими напрямками:

енергетичний кошик (вугілля, газ, бензин, дизпаливо);

оборонний кошик (авіаційний керосин, моторні мастила, дизельне паливо, військові сухпайки, комплексти хімічного захисту);

продовольчий кошик (білкові та супові суміші, сублімовані фрукти та овочі, продукти тривалого зберігання, таблетки для очищення води);

медичний кошик (антибіотики, ліки першої необхідності, медичні маски, фізрозчини, шприци тощо).

Такий набір товарів дозволить державі оперативно реагувати у кризових ситуаціях, забезпечуючи населення та ЗСУ всім необхідним.

Реформа запроваджує нові підходи до зберігання матеріальних цінностей. Наприклад, паливно-мастильні матеріали будуть розміщуватись на базі конфіскованих у рф активів та автозаправних станцій, у приватних власників нафтобаз та на територіях дружніх до України країн ЄС. Це дозволить диверсифікувати зберігання пального та зменшити ризики його знищення окупантами.

Інформація про усі запаси матеріального резерву буде переведена у “цифру”. Їхній рух та облік буде здійснюватися через електронні реєстри.