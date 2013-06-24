Кілька міжнародних природоохоронних організацій, серед яких Greenpeace, Gaia, Zero Waste, провели щорічне дослідження, що охопило шість континентів. Мета — визначити, яка зі світових корпорацій найбільше забруднює довкілля пластиком. Для цього понад 11 тисяч волонтерів із 45 країн очищували парки та пляжі від сміття. Вони зібрали понад 330 тисяч одиниць пластикового сміття, переважно одноразових виробів, а потім розсортували їх за брендами.

Акція виявила, що найбільшої шкоди пластиковими відходами довкіллю завдають дві американські компанії — виробниці напоїв Coca-Cola та Pepsi, а також британсько-нідерландська компанія Unilever, яка виробляє продукти харчування й товари побутової хімії. Про це пише видання Brussels Time. Ці компанії вже четвертий рік поспіль входять у п’ятірку сумнівних лідерів дослідження. Четверте і п’яте місця цього року посіли Nestlé і Procter&Gamble. Та було з’ясовано, що компанія Coca-Cola спричиняє більше забруднення, ніж Pepsi та Unilever, разом узяті.

Після оприлюднення підсумків дослідження у Greenpeace заявили, що компанії, які використовують пластик для упаковки або виготовлення своєї продукції, найбільше впливають на загострення кліматичної кризи. Це пояснюється не лише тим, що сам пластик фактично не розкладається у природі, а й тим, що його виробництво спричиняє значні викиди парникових газів. Під час виробництва й переробки тонни пластику в атмосферу потрапляє близько п’яти тонн CO2.