Шістнадцять органних трансплантацій за шістнадцять днів провели українські фахівці, рятуючи життя пацієнтів, для яких пересадка є єдиним шансом на повернення до повноцінного життя.

Під час проведення таких операцій працюють мультидисциплінарні команди українських медиків, часто – фахівці з різних регіонів країни. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

За інформацією Українського центру трансплант-координації, у Волинській обласній лікарні наприкінці липня провели пересадку серця і двох нирок. Для забору органів і проведення трансплантацій у Луцьк приїхали бригади з інших медичних закладів. Команда Інституту серця МОЗ України (Київ) пересаджувала серце. Нирки трансплантували спеціалісти Інституту серця та Київської міської клінічної лікарні №1 спільно з волинськими колегами. Таке об’єднання зусиль медиків з різних регіонів в одній операційних дало шанс на нове життя двом киянам і пацієнту з тимчасово окупованої Херсонщини.

Пересадка серця і нирки у Тернопільській обласній лікарні проводилася за участі спеціалістів Київської міської клінічної лікарні №1, другу нирку від померлого донора пересадили у Київському міському центрі нефрології та діалізу.

Коли минулого місяця у Тернопільській обласній лікарні відбувалась перша пересадка серця, місцевим медикам допомагали колеги з Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. Чоловік, якому тоді замінили серце, уже вдома.

Під час проведення мультиорганної трансплантації в Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова вперше забір органів провели в Ірпінській міській лікарні (Київщина), відновленій після окупації. Нирки і печінку отримали пацієнти з Закарпаття та Миколаївщини.

Також у перші дні серпня чотири органи трансплантували у Першому медичному об'єднанні Львова. Серед пацієнтів – 12-річний хлопець, у якого відмовили нирки після перенесеної ангіни. Печінку трансплантували жінці з Закарпаття. Тоді львів’янам допомагали хірурги зі столичної клінічної лікарні «Феофанія».

Наразі органну трансплантацію в Україні проводять 32 заклади. Медики з більшим досвідом долучаються до пересадок в лікарнях інших регіонів, партнерство в операційній робить можливим проведення технологічно складних втручань у регіональних клініках. Підбір пар донор-реципієнт відбувається в автоматичному режимі Єдиною державною інформаційною системою трансплантації (ЄДІСТ).