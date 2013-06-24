За результатами переговорів між Україною та ЄС та відповідно до офіційного повідомлення від компетентного органу Румунії інформуємо, що суб’єкти господарювання можуть отримати погодження транзиту через територію Румунії живої ВРХ, ДРХ, риби, інкубаційних яєць та інших категорій живих тварин, щодо яких Україна не має права на експорт до ЄС. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики

Дані умови транспортування живих тварин будуть діяти тільки на період воєнного часу.

У випадку зацікавленості необхідно:

звернутися до головного управління Держпродспоживслужби вашого регіону, щоб отримати форму для заповнення інформації, яку надав компетентний орган Румунії;

надіслати за формою вичерпну завірену інформацію щодо стану здоров’я та умов транзиту тварин у відповідний територіальний орган Держпродспоживслужби.

Контактні дані територіальних органів Держпродспоживслужби опубліковані в розділі «Контакти терорганів».