Приймаючи внутрішньо переміщених осіб, громада отримує нових фахівців, вмотивовану молодь, нові ідеї та проєкти, які привозять із собою люди. Це свіжі сили для розвитку місцевої економіки. Це реальна можливість для розвитку громади, переконана Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Треба бачити такі можливості й реалізовувати їх у кожному регіоні. Давати шанс внутрішнім переселенцям відчути себе на новому місці вдома, долучати їх до життя громади. Підтримувати у пошуку роботи, у старті нової справи. До вас їдуть прекрасні вчителі, лікарі, будівельники, митці – користайтеся цим!» – закликала Ірина Верещук під час своєї поїздки у Вінницю.

Вона високо оцінила практику перекваліфікації ВПО, яку впровадили на Вінниччині у межах державної програми. Це активізувало ринок праці. З одного боку, створюються додаткові робочі місця для переселенців. З іншого – регіон отримує тих фахівців, яких потребує.

Така програма може бути застосована у багатьох регіонах, які приймають ВПО, переконана Ірина Верещук.