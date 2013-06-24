Почати власний бізнес в інтернеті мріють чимало. Але багатьох зупиняє переконання, що наразі вже пізно стартувати в онлайні: всі ніші зайняті, а великі ритейлери не дають новачкам рости й розвиватися. Та фахівці вебстудії «Бізнес сайт» запевняють: сьогодні не пізно, а саме вчасно!

У своєму блозі https://www.site2b.ua/ власник компанії Максим Дімура розповів про деякі тренди й пояснив, чому зараз найкращий час для запуску проєктів e-commerce.

Covid-революція: бізнес іде в онлайн

Світова епідемія коронавірусу змусила навіть традиційно офлайнові компанії шукати вихід в онлайні: мільйони людей по всьому світі в один момент залишилися вдома й інтернет став єдиним інструментом для пошуку та отримання товарів і послуг.

«Водночас користувачі стали вкрай вибагливими. Оцінка нового сайту відбирає лише 3–5 секунд, після чого людина вирішує, купувати тут щось чи ні», – зазначає експерт, посилаючись на статистику.

Щоб швидко завоювати популярність в інтернеті, Максим Дімура рекомендує при запуску сайту сконцентруватися на таких ключових моментах:

• трендовий дизайн сайту та юзабіліті;

• mobile-first-вектор під час розроблення сайту;

• безпечне й довгострокове SEO;

• контекстна й таргетована реклама, а також інші доступні джерела залучення трафіку.

Просто зробити сайт і чекати, що на нього зграєю позлітаються клієнти, безглуздо. Потрібно інвестувати в якість і рекламуватися де тільки можна. Якщо сайт конвертує вкладення в рекламу з прибутком, він має гарний потенціал для швидкого росту.

Українці більш охоче платять онлайн

Масовий перехід бізнесу в інтернет зробив оплати в мережі буденною справою. Люди все менше бояться надсилати онлайн-оплату й довіряють верифікованим магазинам свої гроші.

«За статистикою, 24 % жителів Центральної України регулярно купують в інтернеті», – зазначає Дімура.

І щоб ці люди купували саме у вас, експерт рекомендує:

• використовувати на сайті зручні канали оплати (EasyPay, iPay);

• пройти верифікацію від банку й налаштувати безпечні для клієнта способи оплати;

• працювати над підвищенням фінансової безпеки клієнтів.

Широкий спектр інструментів для онлайну

Аби створити сайт і налаштувати роботу відділу продажів, ще 3–5 років тому потрібно було інвестувати десятки тисяч доларів у розроблення різноманітних систем. Сьогодні все значно дешевше. Важливі інструменти стали доступними, тож навіть новачки можуть одразу вибудовувати ефективну систему продажів в інтернеті.

«Тільки той, хто біжить швидше за конкурентів, досягає успіху», – підкреслює Максим Дімура, рекомендуючи використовувати вже зі старту бізнесу такі інструменти:

• CRM-систему – Бітрікс 24, Retail CRM;

• потенціал найбільших вітчизняних маркетплейсів та дощок оголошень – OLX, Prom, Розетка;

• мобільний банкінг;

• держпослуги в «Дії» для спрощення взаємодії з державою.

Вартість залучення нових клієнтів невпинно зростає, тому в автоматизацію роботи з клієнтами й чат-боти потрібно вкладати вже на старті. Це збільшить повторні продажі та дасть змогу заробляти прогнозовано й регулярно.