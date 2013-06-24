Після фінального поєдинку плей-офф відбору чемпіонату світу Вельс - Україна (1:0) головний тренер валлійців Роб Пейдж поділився враженнями.
Він зазначив, що його команда впоралася з емоціями, передає Укрінформ.
«Напередодні зустрічі мене часто питали, чи не відчуваю я додаткового тиску. Зізнаюся, так, відчував, але я вірив своїм хлопцям. Бачив, як вони тренуються, і мене це заспокоювало. У матчі проти України було багато емоцій. Часом вони перетворювалися на щось більше, але моя команда впоралася. За великим рахунком, ми діяли блискуче», - заявив Пейдж.
Нагадаємо, 11 і 14 червня збірна України у Лізі націй УЄФА проведе в Польщі номінально домашні матчі проти Вірменії та Ірландії відповідно.