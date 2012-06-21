В Ізраїлі близько 263 тисяч ізраїльтян, старших за 60 років, уже отримали третю дозу вакцини Pfizer проти коронавірусу.

Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, передає Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il.

Водночас наголошується, що в країні 1,2 млн громадян, старших за 60 років. Тобто тільки за перші чотири дні "бустерної" вакцинації третю дозу отримали приблизно 21% від цієї категорії громадян. Лише 3 серпня третьою дозою було щеплено понад 80 тисяч осіб.

МОЗ країни також повідомляє, що близько 381 тисяча громадян, старших за 60 років, на сьогодні забронювали чергу на третє щеплення.

Ізраїль, як і в разі першого етапу вакцинації, випереджає інші країни світу, пише видання. Тим часом в державах Європейського Союзу поки не прийнято рішення про доцільність третього щеплення. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я не дають однозначних рекомендацій з цього приводу.