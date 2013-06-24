Перше старшина з позивним «Трак» здійснив після деокупації правобережжя Херсонщини. Коли йо­го рота після важких і кривавих зусиль дійшла до обласного цен­тру. Хто вважає, що ворог про­сто так полишив свої надійно об­лаштовані позиції та із власної волі відійшов за річку, той гли­боко помиляється. Тому «Трак» буквально на пузі проповз зайняті 46 окремою аеромобіль­ною бригадою плацдарми на тоді ще окупованому березі Інгульця. Спробував на смак гіркоту землі й смертельну солодкуватість по­рохового гару.

«Серце гріла одна мрія: за­черпнути води із Дніпра й від ду­ші вмитися на визволеній від во­рога території, — із приємніс­тю пригадує Роман Ромей. — І ця мрія здійснилася поблизу Ка­ховки!»

А з’явилося це бажання після того, як окупанти мало не парад­ним маршем пройшлися півднем України. Злість і гаряче прагнен­ня помститися та особисто ви­гнати загарбників з нашої землі перевищили острах за родину. А щоби повністю бути спокійним за сім’ю, Роман спершу вивіз близь­ких з-під носа окупантів — з пів­ночі Чернігівщини. Позаду його автомобіля вже гриміла канона­да російського наступу.

Убезпечивши близьких, Ро­ман зі спокійною душею повер­тався, але його край уже було окуповано. Тож довелося зупи­нитися в Житомирі й там звер­нутися до військкомату. А яким може бути подальший бойовий шлях чоловіка із серця україн­ського десанту? Лише в ДШВ. Так колишній командир танково­го екіпажу часів АТО, про що на­гадує позивний «Трак», переква­ліфікувався на десантника, став­ши згодом головним сержантом аеромобільного взводу.

Про хлопців, які служать пліч- о-пліч з ним, він лише найкра­щої думки. «Взвод — супер. У будь-яких ситуаціях стою за сво­їх хлопців. А вони завжди підтри­мують мене. Ми всі разом дове­ли це під час деокупації частини Херсонщини, в боях за Бахмут і Соледар», — з гордістю констатує «Трак».

Іноді посеред фронтових буднів Роман згадує стукіт ко­ліс пасажирських потягів. У цивільному житті він пройшов шлях від провідника потягів Ки­їв — Севастополь і Київ — Бер­дянськ до начальника поїзда. Звідси логічно випливають і йо­го наступні мрії: визволити Бер­дянськ і рясно вмитися в Азов­ському морі. А також після ви­зволення Криму й Севастополя повторити цю водну процеду­ру в одній із севастопольських бухт. І так пройти історичною спіраллю, розставивши все на остаточні місця.

Оскільки перше бажання здійснено, подальші цілком реальні. І цьогоріч вони мають неодмін­но здійснитися. Навіть попри по­ранення під Соледаром. Але все буде гаразд, переконані його бойові побратими.

Юрій МЕДУНИЦЯ,

офіцер служби зв’язків з громадськістю 46 оаембр,

для «Урядового кур’єра»