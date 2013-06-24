8 лютого завершився термін подачі пропозицій на тендер із закупівлі 80 нових електропоїздів для АТ «Укрзалізниця»: згідно з результатами на ProZorro, отримано три заявки. Участь у конкурсному відборі візьмуть, зокрема, лідер українського вагонобудування та один з флагманів європейського ринку. Наступним етапом стане прекваліфікація, протягом 20 днів Укрзалізниця ретельно перевірить подані документи. Після цього відбудеться аукціон і визначення переможця, з яким буде підписано п'ятирічний контракт - поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Нагадаємо, кінцевий термін подачі пропозицій на цей тендер переносився у зв’язку з активним інтересом потенційних учасників, запитами на надання додаткового часу для підготовки якісної тендерної документації, а також із прагненням АТ «Укрзалізниця» надати вичерпні відповіді на уточнюючі запитання учасників.

До процесу розробки технічних вимог до приміських та регіональних електропоїздів були залучені технічні спеціалісти Укрзалізниці та представники провідних міжнародних та українських виробників. У рамках співпраці з Deutsche Bahn до рецензування технічних вимог долучились також спеціалісти DB Regio, які оперують одним із найбільших парків регіонального рухомого складу в Європі.

Нагадаємо, парк приміських електропоїздів Укрзалізниці зношений на понад 90%, тому оновлення цього сегменту перевезень є критичним з огляду на безпеку та комфорт пасажирів. Саме тому 1 жовтня Укрзалізниця оголосила тендер по закупівлі 80 електричок на орієнтовну суму 31,462 млрд грн:

30 приміських електропоїздів постійного струму;

30 приміських поїздів змінного струму;

20 регіональних поїздів змінного струму.