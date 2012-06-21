Міністерство цифрової трансформації заявило про те, що найближчим часом українці абсолютно легально зможуть розраховуватися криптовалютою. На тлі цього інформаційного приводу виникло безліч дискусій серед фахівців у сфері застосування технології розподіленого реєстру (блокчейн).

Раніше проєкт Закону «Про віртуальні активи» піддався критиці професійного співтовариства. На думку фахівців і вчених він містив численні грубі помилки термінологічного та правового характеру. При цьому, крім локального обговорення проєкту закону в соціальних мережах були прийняті рішучі заходи.

Громадська організація «НДЦ блокчейн-рішень» розробила і надіслала авторам Проєкту Закону зауваження і пропозиції, які мали б виправити помилки, однак вони не були враховані в повному обсязі.

Натомість з'явився альтернативний Проєкт Закону № 4328 «Про токенізовані активи та криптоактиви». А Проєкт Закону «Про віртуальні активи» повернули на доопрацювання, згідно з постановою Верховної Ради України.

Незабаром очікується друге читання спірного Проєкту Закону «Про віртуальні активи», на основі якого Міністерство цифрової трансформації заявило про законну можливість кожного українця розрахуватися криптовалютою.

Професійне співтовариство знову не змогло залишитися осторонь. Член правління громадської організації «НДЦ блокчейн-рішень» Александр Кудь опублікував на свій сторінці в Facebook пост, в якому навів кілька важливих аргументів неспроможності Проєкту Закону.

Учений звернув увагу спільноти на те, що автори просувають Проект Закону, незважаючи на те, що його норми:

♦ фактично порушують Закон України «Про товарні біржі»;

♦ можуть призвести до катастрофічної інфляції гривні;

♦створюють фундамент для легалізації незаконно здобутих коштів, що призведе до потенційного зростання корупції.

Текст поста з подробицями доступний на сторінці в Facebook Александра Кудь.