Протягом тижня розблоковано доступ до 60 реєстрів у територіальних громадах, що розташовані у прифронтових районах. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це повідомила Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на міжвідомчій нараді у п'ятницю, 2 грудня.

Крім того, держателі реєстрів вже надіслали до відповідних обласних військових адміністрацій інструкцію щодо порядку відновлення доступу до реєстрів. А також – інструкцію з порядком дій щодо звернень за принципом екстериторіальності.

Ірина Верещук також анонсувала розроблений Мінреінтеграції проект постанови про перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які є тимчасово окупованими.

Наразі діє Перелік, затверджений Наказом № 75 Мінреінтеграції. У проекті постанови пропонується створити більш гнучкий, вдосконалений перелік. Він має стати єдиним джерелом інформації про відповідні території. Це забезпечить один стандарт розблокування державних реєстрів.

«Новий принцип формування переліку дозволить більш ефективно вирішувати питання відновлення доступу до реєстрів. Сподіваюся на оперативне погодження проекту постанови центральними органами виконавчої влади, що дозволить вже на наступний тиждень внести документ на розгляд Уряду», – повідомила Ірина Верещук.