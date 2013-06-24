Мінреінтеграції ініціювало створення Національного корпусу кримськотатарської мови у межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Це онлайн-платформа для дослідження мови, що працюватиме на даних із текстових матеріалів кримськотатарською. Про це повідомляє Урядовий портал.

Збір друкованих та онлайн-джерел кримськотатарською мовою для створення Нацкорпусу триває вже 4 місяці.

За цей час опрацьовані та внесені до каталогу 675 матеріалів понад 180 авторів. Це більш ніж 50 тисяч друкованих сторінок (40 мільйонів символів). Серед них – твори відомих авторів, газети, журнали, підручники, наукові статті, міжнародно-правові документи тощо.

Наразі найстаріший твір датований 13 століттям, найсучасніший – 21 століттям (2023 рік).

У каталозі вже представлені матеріали 4 графічними системами, що використовувалися у кримськотатарській мові. А саме арабською графікою, довоєнною латиницею, кирилицею, сучасною латиницею.

Проект реалізується за підтримки Мінреінтеграції, швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.