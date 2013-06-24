Зв’язок.

У місті Лиман і на території Святогірської територіальної громади відновлено покриття мобільного оператора Vodafone. Крім того, у Святогірську стала доступною послуга бездротового мобільного інтернету 4G. Спеціалісти відновлюють мережу провідного інтернету в селі Хрестище.

Енергетика.

Повністю відновлене електропостачання у селах Хрестище, Микільське, Глибока Макатиха, Маяки, Сидорове та Пришиб. Завершуються такі роботи у місті Святогірськ і селі Тетянівка. Зусиллями фахівців електромережі цих населених пунктів вже відремонтовані на 90%.

Соціальна сфера.

У Святогірську по вул. Івана Мазепи, 44 й у Лимані по вул. І. Лейка, 3 встановлені та вже працюють банкомати. Також у місті Лиман поновлено роботу відділення Ощадбанку.

Поступово відновлюється робота магазинів. Загалом у Лиманській громаді наразі працюють 30 закладів роздрібної торгівлі, з них 22 торгові точки у місті Лиман і ще 8 – у сільській місцевості. По селах і районах міста, де немає магазинів, здійснюється виїзна торгівля.

Гуманітарна сфера.

У межах підготовки до зимового періоду у Святогірській громаді розгорнуто 5 пунктів незламності. Функціонують вони у Святогірську по вул. Молодіжній, вул. Івана Мазепи і вул. Кільцевій. А також – у селах Хрестище по вул. Ясна та Маяки по вул. Гагаріна.

Транспортне сполучення.

Запущені автобусні маршрути Краматорськ – Слов’янськ – Лиман. Поновлено рух транспорту за маршрутом Лиман (АС) – «Зелений Клин». Незабаром планується відновити ще 4 місцевих транспортних сполучення.

Розмінування.

З початку деокупаційних заходів силами піротехніків ДСНС і Нацполіції обстежено територію загальною площею понад 1 тисяча гектарів і вилучено 16 682 вибухонебезпечних предмети.

Про це повідомляє Урядовий портал.