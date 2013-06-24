6 травня розпочався Європейський тиждень громадського здоров’я, мета якого підвищити рівень знань про громадське здоров’я та наголосити на його важливості. Проте з початком повномасштабних бойових дій акценти у громадському здоров’ї змістились на ті, які стають ще більше актуальними в умовах війни. Про виклики для системи громадського здоров’я розповів заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Війна провокує низку викликів для системи громадського здоров’я. Йдеться про труднощі з забезпеченням санітарного благополуччя, ускладнений доступ до медичної допомоги, знищення медичної інфраструктури, недостатні рівні охоплення рутинними щепленнями, поширення самолікування тощо. Саме тому ми вже зараз реагуємо на ці проблеми та займаємось їх вирішенням», – зазначив Ігор Кузін.

Зокрема, зараз Міністерство працює над забезпеченням безперебійного доступу до вакцин, імунобіологічних препаратів, ліків від туберкульозу, антиретровірусної терапії, препаратів для людей із гепатитами тощо.

Крім того, було продовжено нагляд за спалахом поліомієліту, який зафіксували ще восени, та кампанію із вакцинації від цього захворювання.

Важливо, що у місцях поселення переміщених осіб вже організовано роботу пунктів щеплення. Це потрібно, щоб всі діти мали всі необхідні рутинні щеплення, а значить, захист від інфекційних хвороб.

«Зараз робота Міністерства охорони здоров'я спрямована не лише на “гасіння пожеж” у сфері громадського здоров’я, а й на розробку та втілення програмних рішень, які допоможуть реагувати на ті виклики, які постали через війну», – підсумував Ігор Кузін.