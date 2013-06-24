Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних із визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії рф проти України, та здійснення заходів, спрямованих на їх соціальний захист, на засіданні цього тижня ухвалила рішення про надання виплат ще 170 українцям. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ці люди опинилися у полоні в різні роки з початку збройної агресії рф проти України з 2014 року та були звільнені або досі незаконно утримуються окупантами.

Зокрема, 111 українців визнані Міжвідомчою комісією позбавленими свободи внаслідок збройної агресії рф. 103 з них вдалося визволити вже після 24 лютого 2022 року. Всім їм виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тис. грн.

Крім того, комісія призначила виплати по 100 тис. грн на правову допомогу 59 родинам незаконно ув’язнених українців. Наразі вони утримуються за ґратами окупаційною адміністрацією чи органами влади рф через їхню громадську, політичну чи професійну діяльність.

Нагадаємо, Мінреінтеграції продовжує перераховувати кошти на виплати сім’ям незаконно ув’язнених росією українських громадян та українцям, які вже звільнені з російського полону.