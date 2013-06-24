Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну до Туреччини приїхали майже 280 тисяч наших співгромадян, і вже близько 233 тисяч повернулися додому.

Про це в коментарі Укрінформу розповів керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик.

«З 24 лютого в Туреччину заїхали 278 972 громадян України. Станом на зараз з країни виїхали 232 841 наших громадян», - повідомив дипломат.

За його словами, у Туреччині залишаються приблизно 46 тисяч українців - здебільшого у провінціях Стамбул, Анталія, Мугла, Ізмір та Анкара.

Білик додав, що з-поміж біженців, котрі виїхали з Туреччини, більшість повернулися в Україну. Але значна частина вирушила шукати притулку в інших країнах, з привабливішими умовами перебування.

Нагадаємо, тиждень тому постійні представники Євросоюзу на рівні послів погодили мандат для переговорів з країнами ЄС щодо продовження допомоги українським біженцям, а також з метою подолання негативних економічних наслідків російської агресії проти України.