У Тернополі на вшанування пам’яті співробітника СБУ полковника Руслана Муляра організували турнір із футзалу. 26 травня 2018 року під час виконання службового завдання Руслан загинув на Луганщині. Нагороджений (посмертно) орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Торік у серпні рішенням міської ради йому присвоїли звання почесного громадянина Тернополя. Його іменем назвали ЗОШ №20, в якій він свого часу навчався.
Чемпіонат з футзалу на його честь організували не даремно. Адже Руслан захоплювався цим видом спорту, був незмінним голкіпером збірної Тернопільського управління СБУ. Учасники турніру вшанували пам’ять Руслана Муляра.
У змаганнях взяли участь десять місцевих команд. Спортсмени представляли збірні регіонального управління Служби безпеки, обласні команди прокуратури, Нацгвардії, Державної фіскальної служби, головного управління Нацполіції та патрульних, Державної служби з надзвичайних ситуацій, 44-ї артбригади ЗСУ, ФК «Агропродсервіс-ветеран» і Тернопільської ЗОШ №20 імені Руслана Муляра.
Колишні Русланові колеги з регіонального управління СБУ за підсумками турніру вибороли третє місце. Першу сходинку посіла команда ФК «Агропродсервіс-ветеран», другими стали гравці з патрульної поліції.