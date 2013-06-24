Працюють, допомагають захисникам та готуються до ярмарку у Німеччині. Це вже третій благодійний захід, у якому візьмуть участь освітяни та працівники культури Лозуватьської громади Криворізького району. На ньому представлять авторські роботи. Патріотичні сувеніри, прикраси, аксесуари та іграшки для дітей. Вони поділилися, коли все встигають та звідки натхнення.

«Ми продовжуємо навчати дітей, розвивати їх фізично та творчо. Також плетемо сітки, готуємо смаколики, шиємо і в’яжемо для захисників. Коли у вересні почули про благодійний ярмарок у Німеччині, зацікавилися», – ділиться начальниця відділу управління освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради Оксана Ванжула.

Чи долучатися, довго не роздумували. Серед хобі керівниці хореографічного колективу Наталії Перекупко – в’язання. Тож вона озброїлася крючком та нитками. Створює патріотичні сердечка. Година часу і сувенір готовий. У її арсеналі їх вже понад 70.

«Складно нитки було знайти. У наших краях всі синьо-жовті розібрали. Замовляла у Дніпрі, – пригадує пані Наталія. – У мене два племінники на передовій. Вони танкісти. Не можу залишатися осторонь. В’язала з думкою про перемогу».

У директорки спортивної школи Вікторії Бочкової на війні чоловік. Вона для коханого та його побратимів – надійний тил з 2014 року. Допомагає, чим може. Нині вихідними разом з дітьми виготовляє окопні свічки. Для ярмарку у Німеччині плете прикраси з бісеру.

«У нашій школі 11 секцій з різних видів спорту. Підтримуємо фізичну форму дітей нині онлайн. Аби не сидіти без діла, влітку навчилася працювати з бісером. Для благодійного заходу створювала браслети та кольє. На одну прикрасу йде два дні з перервами на роботу та хатні справи», – ділиться Вікторія.

Педагог-організатор однієї з місцевих шкіл Ольга Горбатова з початком війни активно допомагала на блокпостах. І пісок вантажила, і їжу готувала. Нині шиє іграшки та аксесуари для маленьких принцес.

«Запропонували відправити на благодійний ярмарок свої роботи. Хотілося, щоб у них був символізм. Тому зупинилася на совенятах. Вони мудрі й з наукою асоціюються, – розповіла Ольга. – Створювати щось для дітей приємно. Уявляєш, скільки радості їм подаруєш. Допомагатиму, доки не переможемо ворога».

Відправляли майстрині й вишиванки, рушники та картини із бісеру. Нав’язали патріотичних шкарпеток і янголят.

«У Тюбінгені провели вже два заходи. Ми нагадуємо німцям, що війна в Україні триває, – пояснює голова благодійного фонду Марія Кулиняк. – Кошти від продажу виробів йдуть на доставку гуманітарної допомоги та розмитнення транспорту. Нещодавно нам подарували автобус. Він вже у Кривому Розі. Зараз збираємо на пожежну автівку».

Третій благодійний ярмарок пройде у наступному році. Нині триває підготовка.