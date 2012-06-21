Під такою назвою у Сумській центральній міській бібліотеці відкрилася виставка рушників, присвячена 205-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, ім’я якого має заклад. В основі експозиції — вироби, виконані студентами факультету мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка під керівництвом викладача, заслуженого майстра народної творчості України Ольги Гулей.
Як зазначають організатори та відвідувачі цього духовного вернісажу, тут представлено головним чином весільні рушники, на яких орнаменти й узори вишиті білими нитками по червоному полотну в техніці «тамбурний шов» — традиційній для Сумщини. Вони перегукуються із знаменитими кролевецькими, хоча й мають власну неповторність і ексклюзивність.
Виставка працюватиме до 10 березня, її можуть відвідати всі охочі.