Під такою назвою у Сумській центральній міській бібліотеці відкрилася виставка рушників, присвячена 205-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, ім’я якого має заклад. В основі експозиції — вироби, виконані студентами факультету мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка під керівництвом викладача, заслуженого майстра народної творчості України Ольги Гулей.

Традиційні для Сумщини червоні весільні рушники з білою вишивкою можна подивитися на виставці. Фото з сайту smr.gov.ua

Як зазначають організатори та відвідувачі цього духовного вернісажу, тут представлено головним чином весільні рушники, на яких орнаменти й узори вишиті білими нитками по червоному полотну в техніці «тамбурний шов» — традиційній для Сумщини. Вони перегукуються із знаменитими кролевецькими, хоча й мають власну неповторність і ексклюзивність.

Виставка працюватиме до 10 березня, її можуть відвідати всі охочі.