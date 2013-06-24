Щороку у довоєнному січні спостерігалось зменшення донорської активності: українці святкували, гостювали, їздили на відпочинок. Такий тимчасовий спад донацій перекривався зазвичай наявними запасами крові та її компонентів. Але сьогодні — інша реальність. Тривають важкі бої на фронті, продовжуються обстріли росіянами українських міст і сіл. Ми не можемо ослабити донорський фронт – запаси крові мають залишатися стабільними. Про це повідомляє Урядовий портал.

На початку осені Український центр трансплант-координації ініціював рух «Твоя кров може воювати. Стань донором!». До нього долучилися тисячі українців, вдалося збільшити щоденний запас еритроцитарних компонентів крові у декілька разів. А це — можливість нашим медикам надавати необхідну допомогу військовим і цивільним, рятувати тисячі життів.

«З перших днів війни українці демонструють незламність духу і працюють для Перемоги кожен на своєму фронті — медичному, енергетичному, залізничному, волонтерському... Щире і безкорисливе бажання здійснити спільну мрію — вибити окупантів з нашої землі — робить нас сильнішими і наближає цей день. Щодня я бачу приклади людяності й відданості спільній справі. Вдячний співвітчизникам, які знаходять час і можливість зробити начебто просту та водночас вкрай важливу справу — здати кров, тим самим рятуючи життя іншим», — підкреслив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Щоби бути максимально корисним, знайдіть час і зателефонуйте до центру крові у вашому місті або найближчому до вас.

У центрах крові:

ви зможете отримати інформацію про нагальні потреби у донорах і певних групах крові,

якщо на момент дзвінка не буде необхідності здавати кров невідкладно, вам запропонують зробити це іншого дня, у визначений час,

вас можуть занести у базу донорів, аби зв'язатися з вами за першої потреби,

якщо ви живете далеко від центру крові, ви можете дізнатися, коли виїзна бригада, яка проводить забір крові, працюватиме саме у вашому регіоні.

Оновлений список телефонів центрів крові у всіх регіонах є за посиланням.

Також ви можете внести свої дані в онлайн-реєстри донорів. Швидко і просто: https://www.donor.ua та https://helsi.me/