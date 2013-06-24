Компанія Twitter Inc., що володіє соціальною мережею Twitter, проведе 13 вересня збори акціонерів, на якому відбудеться голосування щодо придбання компанії главою SpaceX і Tesla Ілоном Маском.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Згідно з поданими документами до Комісії з цінних паперів і бірж США, збори акціонерів розпочнуться о 20:00 за київським часом і будуть доступні через веб-трансляцію.

Акціонери зможуть дивитися засідання в прямому ефірі, а потім відбудеться голосування.

Раніше рада директорів Twitter Inc. вже закликала своїх акціонерів схвалити продаж компанії главі SpaceX і Tesla Ілону Маску.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Twitter Inc. у вівторок 12 липня подала до суду на мільярдера Ілона Маска, аби змусити його завершити виконання раніше укладеної угоди з придбання соцмережі за $44 мільярди. Суд має визначити, чи достатньо в Маска аргументів щодо порушення соцмережею умов угоди, аби він міг від неї відмовитися.

Минулого тижня Канцелярський суд штату Делавер (США) ухвалив рішення на користь компанії Twitter Inc. щодо прискореного судового розгляду. Судовий процес триватиме п’ять днів у жовтні.