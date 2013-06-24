Адміністрація соціальної мережі Twitter обмежила можливості облікового запису очільника «роскосмосу» дмитра рогозіна, і вимагає видалити ворожий допис про Україну.

Про це російський діяч написав у своєму ТГ-каналі, повідомляє Укрінформ.

У тому твіті рогозін стверджував, що Україна «є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації». «Якщо не покінчимо з ними (українцями – ред.), як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам», – завершив публікацію глава «роскосмосу».

Адміністрація Twitter пояснила обмеження тим, що допис рогозіна порушує правила соціальної мережі, а саме заборону на розпалювання ненависті і ворожнечі, загрози та образи людей за расовими, національними та етнічними ознаками. При цьому рогозін відмовився видаляти допис. Він додав: «Я не вважаю моє повідомлення помилковим. Я вважаю його абсолютно доречним».

Із 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська воєнна агресія.