Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



У сервісі мікроблогів Twitter змінився зовнішній вигляд, в тому числі був змінений основний шрифт на Chirp. Про це повідомляє видання The Verge.

Оновлений шрифт можна буде зустріти в додатку і стрічці соціальної мережі. Інформацію про зміни в популярній платформі підтвердила пресслужба Twitter.

Шрифт Chirp описується як «частина ширшого поновлення бренду, представленого в січні».

До запровадження шрифту всі користувачі могли його побачити в рекламних матеріалах. При цьому реліз Chirp на широку аудиторію стане не єдиним візуальним нововведенням. Пізніше в Twitter випустять нові кольори, доступні для налаштування.

Раніше Twitter відмовився від однієї зі своїх функцій. Fleets дозволяла користувачам публікувати фотографії і відео, які зникали через 24 години.

Також Twitter представив платні функції.