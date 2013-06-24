Фонд Східна Європа у співпраці з МОН і ДСНС запустив програму «Безпечна школа», у межах якої буде обрано 20 шкіл для облаштування укриттів у відносно безпечних областях України: Вінницькій, Хмельницькій, Одеській і місті Києві. Про це повідомляє Урядовий портал.

16 із 20 шкіл отримають базовий пакет обладнання для укриттів. До нього увійдуть електрообігрівачі, аварійні світильники, аптечки, кулери та фільтри для води, роутери, меблі для сидіння, матеріали для ігор і занять із дітьми тощо.

Укриття чотирьох шкіл (по одній у кожній області) використовуватимуть як модельні, їх відремонтують відповідно до вимог ДСНС. Ініціатива триватиме до 31 січня 2023 року.

«Першого вересня розпочнеться новий навчальний рік. У традиційному режимі він може бути впроваджений лише у тих навчальних закладах, де є укриття. Безпека на першому місці. Станом на початок серпня близько 36% закладів освіти в Україні готові до офлайн-навчання, тобто мають захисні споруди. І ми працюємо далі. Спільно з нашими партнерами – Фондом Східна Європа раді представити програму «Безпечна школа»: облаштування укриттів в українських закладах освіти», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях запевнив, що 20 укриттів – лише пілотний проект.

«Ми шукаємо можливості підтримувати програму й надалі. Ми добре розуміємо, що від того, чи зможуть діти безпечно відвідувати навчальні заклади, залежить не тільки якість освіти, а й те, чи зможуть їхні батьки повернутись на роботу», – повідомив пан Лях.

Крім облаштування безпечних укриттів, у межах програми буде розроблено онлайн-курс для вчителів. Доступний безоплатно на Освітній онлайн-платформі «Zrozumilo!», курс навчить проводити заняття з дітьми в укриттях і підтримувати їх психологічно.

«Для країни вкрай важливим є функціонування всіх сфер життя. Робота закладів освіти в умовах війни – відповідальне завдання для всіх. Єдиною умовою функціонування системи освіти є максимальний рівень безпеки для всіх учасників освітнього процесу. Дуже приємно відзначати початок програми «Безпечна школа», що є прекрасним прикладом синергії держави в особі профільного міністерства, ДСНС і Фонду Східної Європи в подоланні викликів, які стоять перед Україною», – розповів заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.

Нагадаємо, Parimatch Foundation продовжує допомагати зі спортивним інвентарем закладам освіти.