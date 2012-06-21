Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Україна вже майже зібрала урожай зернових-2019 року. Про це «Урядовому кур’єру» повідомила аграрний аналітик Марія Колесник. «Ще триває збирання кукурудзи. Проте на 97% площ її вже зібрано.
За різними прогнозами, Україна повинна зібрати у 2019 році від 73 до 75 мільйонів тонн зернових культур, що стане також новою рекордною цифрою. Взагалі експерти переконані, що найближчими роками наші аграрії можуть збирати до 100 мільйонів тонн збіжжя.
Попри деякі складнощі, пов’язані із не зовсім сприятливою зовнішньоторговельною кон’юнктурою у світі, Україна активно шукає зернові ринки в різних країн. За словами Колесник, з початку 2019-2020 маркетингового року, українські компанії-експортери вивезли 13,2 млн тонн із 19,5-20 млн тонн очікуваних. «Також ми можемо вийти і на новий експортний рекорд щодо кукурудзи — 30 млн тонн», — зазначає експерт.
Проте в 2019-2020 роках Україні доведеться жорстко конкурувати за своє місце на ринку зерна у різних країнах світу із Росією та Францією.