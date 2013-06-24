Більшість вже купили житло. Для цього з державного бюджету виділили понад 25 мільйонів гривень.

«Кошти державної субвенції були розподілені та перераховані сиротам з 21 громади області. Аби вони змогли придбати власне помешкання: квартиру або будинок», – сказала головна спеціалістка відділу Служби у справах дітей Дніпропетровської ОВА Алла Борисенко.

Вона додала, що сиріт розділили на три списки за віком. До першого потрапила молодь від 16 до 23 років. Їм держава повністю покрила витрати на купівлю житла. 100% компенсації отримали 29 людей.

Друга категорія – мешканці від 24 до 35 років. Третя – 35+. Їм держава відшкодувала частину від вартості житла. Одним – 70%, іншим – третину. Решту додали з місцевих бюджетів.

Власні помешкання вже придбали більш ніж 60 сиріт. Усі – на Дніпропетровщині. Зокрема, у Дніпрі, Кривому Розі, Дубовиківській, Раївській, Перещепинській, Васильківській, Криничанській громадах.

Державну програму започаткували у 2018 році. Суму виплат сиротам вираховують за спеціальною формулою. Беруть до уваги вартість квадратного метра житла, кількість мешканців у населеному пункті, наявність у дитини-сироти інвалідності.

Помешкання має бути площею не менше 31 кв м, повністю пристосоване для життя, забезпечене комунікаціями.

Виділені державою кошти на придбання житла надходять на спеціальні особисті рахунки сиріт.