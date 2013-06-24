Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького створений за ініціативи Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук та Уряду Польщі. Фонд підтримує звільнених з полону українок та осиротілих через війну дітей. Про це повідомляє Урядовий портал.

Розмір одноразової фінансової допомоги для жінок – приблизно 80 тис. гривень. Кошти були перераховані на їхні банківські рахунки.

Дітям віком до 18 років, які втратили через війну обох чи одного з батьків, Фонд щомісячно виплачував близько 5 тис. гривень.