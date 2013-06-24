Роботи виконали коштом держсубвенції.

«До майже 200 соцзакладів провели мережу з Wi-Fi. Понад 25 тисяч мешканців області отримали можливість працювати, навчатись та бути на зв’язку», – зазначив заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

Загалом область отримала 15 мільйонів гривень державної інтернет-субвенції. Завдяки відкритим торгам майже половину суми вдалося зекономити. Частину цих коштів громади витратили на тероборону.

Решту субвенції використають цьогоріч – продовжать приєднувати до інтернету віддалені населені пункти.

Забезпечення доступу до інтернету в українських селах – частина програми Міністерства цифрової трансформації. Мета проєкту – підключити до якісної оптичної мережі 6 тисяч навчальних, медичних, культурних закладів України.