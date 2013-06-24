У 2022 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виплатило по 100 тис. грн держдопомоги понад 70 кримським татарам – політв’язням рф. Відповідні рішення для підтримки бранців кремля ухвалила Міжвідомча комісія при Міністерстві. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом у минулому році така державна грошова допомога була надана 462 громадянам України. Вони незаконно утримуються рф чи окупаційною адміністрацією у зв’язку з їх громадською, професійною або політичною діяльністю.

Щоб отримати згадану допомогу члени сім’ї осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, можуть звернутися до Мінреінтеграції. З