Дніпропетровщина – лідер України із кількості навчених кандидатів у прийомні батьки, опікуни-піклувальники, батьки-вихователі. З початку 2022 року спеціальну підготовку пройшли 280 людей. Про це розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Цьогоріч ми підготували 17 груп. Загалом навчання пройшли майже 300 людей. Вони отримали відповідні довідки та позитивні рекомендації», – зазначила заступниця директора Дніпропетровського обласного центру соціальних служб Наталія Астахова.

Вона додала, що в ці родини можуть влаштовуватися діти. Сироти або позбавлені батьківського піклування.

«Ми з початку війни не припиняли навчати. І це класно, що в нас так багато охочих прихистити дитину. У вересні затвердили програму підготовки кандидатів. Тепер маємо змогу навчати ще й патронатних вихователів», – наголосила Наталія Астахова.

Тренери закінчують останній, третій етап підвищення кваліфікації. Нині у черзі бажаючих навчатися на патронатного вихователя – 8 сімей.

Це значить, до нових родин зможуть потрапити ще більше хлопчиків та дівчаток, уточнила Наталія Астахова.

Сім’ї, які бажають прихистити дитину, мають звернутися до Служби у справах дітей за місцем проживання. Там вони отримають консультацію та направлення на навчання.