Національний банк України нагадує, що з 1 січня 2022 року небанківські фінансові установи звітуватимуть за новими правилами. З цієї дати набирають чинності нові Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 (далі – Правила №123). Відповідні нормативно-правові акти попередніх регуляторів втрачають чинність.

Відтепер учасники ринку небанківських фінансових послуг під час складання та подання звітності у 2022 році повинні дотримуватися таких вимог.

Насамперед відповідно до пункту 19 розділу ІІІ Правил № 123 файли з показниками звітності у форматі XML формуються згідно з вимогами, визначеними в додатках 1–5 до Правил № 123, та вимогами, розміщеними на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України:

реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг;

довідники для складання звітності.

Отже, подання звітності за 2021 рік (у тому числі за IV квартал 2021 року) здійснюватиметься відповідно до Правил № 123. Водночас подання звітності за IV квартал 2021 року та за 2021 рік здійснюватиметься за показниками, довідниками, вимогами до контролів тощо, які подавались установами протягом 2021 року. Такий крок регулятора спрямований на надання установам достатньо часу для переходу на перелік показників, передбачених Правилами № 123.

Перехід на перелік показників, зазначених у Правилах №123, буде здійснений вже за звітні періоди 2022 року (січень 2022 року, І квартал 2022 року).

Строки подання звітності розміщено в Календарі подання звітності на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Під час подання звітності відповідно до Правил № 123 передбачається низка змін.

По-перше, лізингодавці, страхові та/або перестрахові брокери – юридичні особи, ломбарди подають файл FR0 (Дані фінансової звітності) один раз за рік не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним. Таким чином, зазначені респонденти вперше подаватимуть цей файл за звітний 2022 рік.

По-друге, для кредитних спілок попередніми нормативно-правовими актами передбачено щоквартальне складання та подання файлів із показниками звітності CR2-CR5 та CR11. Водночас Правила № 123 зобов'язують складати та подавати файли CR2-CR5 та CR11 щомісяця (наростаючим підсумком із початку року) не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Перше подання щомісячної звітності для кредитних спілок почнеться зі звітності за січень 2022 року.

По-третє, для всіх учасників ринку небанківських фінансових послуг скасовується 10-денний строк, протягом якого після кінцевої дати подання звітності можна було подати коригуючий звіт без застосування санкцій за надання недостовірної інформації. Згідно з Правилами № 123 таке коригування має здійснюватися в межах основного строку подання звітності. Наслідком заміни файлів із показниками звітності після завершення строку її подання може стати застосування заходів впливу.

Пресслужба Національного банку