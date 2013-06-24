Завдяки прийнятому у жовтні 2021 року Закону України від 21.10.2021 №1818-IX «Про енергетичну ефективність» країна втілює сучасний європейський інструмент реалізації політики енергоефективності – систему енергетичного менеджменту. Про це повідомляє Урядовий портал.

Щоб прискорити цю роботу, услід за прийняттям закону, у грудні 2021 року Уряд схвалив постанову Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 №1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту», розроблену за участю Держенергоефективності.

У результаті було закладено законодавчий фундамент, щоб 2022 рік став стартом роботи органів влади та підпорядкованих підприємств над запуском енергоменеджменту.

«Системний розвиток енергоефективності неможливий без спеціально створеної управлінської системи енергетичного менеджменту. Її впровадження дасть органам державної влади, організаціям, установам та підприємствам найбільший ефект у підготовці до викликів забезпечення енергетичної безпеки, створенні умов для стабільної роботи та сталого розвитку», - зауважив Голова Держенергоефективності Валерій Безус.

Як показує світова практика, завдяки енергоменеджменту можна скоротити енергоспоживання на 5-15% без масштабних фінансових інвестицій.

Держенергоефективності стало дороговказом для органів влади та підприємств у питаннях енергоменеджменту. Агентство надає консультації та підтримку. Також у вересні 2022 року Держенергоефективності спільно з проектом ПРООН, Асоціацією енергоаудиторів України провело 10 навчальних онлайн-семінарів для органів державної влади, обласних адміністрацій, ОМС та підпорядкованих їм підприємств. В семінарах взяли участь понад 1800 фахівців.

Окрім цього, щопівроку Держенергоефективності здійснює моніторинг стану впровадження системи енергетичного менеджменту в органах державної влади, державних адміністраціях та підпорядкованим їм підприємствах, установах та організаціях.

За отриманими даними, цього року 44 органи державної влади вже розпочали роботу над розбудовою енергоменеджменту. Призначено 340 відповідальних осіб. Близько 20% усіх будівель, які знаходяться в користуванні та/або володінні зазначених органів, охоплено енергомоніторингом.

Більшість обласних військових адміністрацій, а саме – 17 ОВА, також активно працюють у цьому напрямі. Призначено понад 450 осіб, відповідальних за систему енергетичного менеджменту. Енергомоніторинг здійснюється у понад 14 тис. будівель, а це 69% від усіх будівель, які знаходяться у користуванні та/або володінні 17 адміністрацій. Також укладено більше 170 ЕСКО-контрактів.

Для систематизації інформації та прискорення розвитку напряму Уряд схвалив розроблену Держенергоефективності постанову Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 №1238 "Про затвердження Порядку надання інформації про сертифікацію систем енергетичного та/або екологічного менеджменту суб’єктів господарювання" та постанову Кабінету Міністрів України від 25.11.2022 №1315 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та кваліфікаційними організаціями».

Окрім цього, Держенергоефективності підготувало проекти наказів Міненерго, які передбачають затвердження порядків щодо ведення:

· Національної системи моніторингу енергоефективності;

· реєстру суб’єктів господарювання, що отримали сертифікати систем енергетичного менеджменту та/або екологічного менеджменту;