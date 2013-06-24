Система соціального страхування України витримала всі виклики повномасштабного вторгнення – виплати лікарняних і декретних допомог, допомог на поховання, щомісячних та одноразових страхових виплат тощо не призупинялись попри бойові дії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Упродовж 2022 року Фонд соціального страхування України виплатив для українців понад 29 мільярдів гривень допомог і страхових коштів. З них 24 мільярди гривень профінансовано ФССУ після 24 лютого.

Зокрема, у минулому році українці отримали від Фонду соціального страхування України:

● понад 12 мільярдів гривень допомог за лікарняними – для компенсації втраченого заробітку за час хвороб, травм, догляду за хворими рідними тощо,

● 5 мільярдів гривень допомог по вагітності та пологах,

● більше 11 мільярдів гривень щомісячних страхових виплат та ін.

Фонд соціального страхування України висловлює вдячність кожному фахівцю Фонду у селищах, районах і містах, працівникам усіх відділень та управлінь в областях і місті Києві, а також співробітникам виконавчої дирекції ФССУ за сумлінну роботу в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, з 01 січня 2023 року Фонд соціального страхування України передав свої завдання та функції до Пенсійного фонду. ФССУ перебуває в процесі припинення.