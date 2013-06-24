Станом на 2 січня до територіальних громад прифронтових областей доправлено понад 199 тисяч метрів кубічних дров, з яких 151 тисяча вже розподілена серед домогосподарств. Загалом більш ніж 53 тисячі сімей отримали безоплатні дрова для обігріву своїх осель у зимовий період. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, з метою забезпечення паливною деревиною населення територій, прилеглих до зони бойових дій, Уряд за ініціативи Мінреінтеграції затвердив розподіл субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам.

На кінець 2022 року областями було реалізовано кошти на суму понад 524,5 млн гривень, що складає понад 93% виконання субвенції.

Наразі продовжуються доставка та розподіл паливної деревини, аби мешканці прифронтових територій могли перезимувати в теплі.