Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Смартфони iPhone 13 з'являться тільки у вересні, але в інформаційному просторі вже є відомості про iPhone 14, які компанія Apple випустить у 2022 році. Як пише портал MacRumors, чотирнадцяті айфони отримають новий матеріал корпусу – титановий сплав.

На те, що апарати Apple iPhone 14 отримають корпуси з титанового сплаву, вказує інформація зі звіту інвесторів американського фінансового холдингу JP Morgan Chase. З даних слід зробити висновок, що титанові корпуси стануть найбільш значною зміною дизайну прийдешніх «яблучних» смартфонів.



Відомо, що ексклюзивним постачальником корпусів з титанового сплаву для старших версій iPhone 14 стане компанія Foxconn. Якщо відомості зі звіту підтвердяться, то чотирнадцяті айфони стануть першими смартфонами Apple, корпус яких буде виконаний з титану. Наразі Apple використовує титановий сплав виключно в деяких смарт-годинах Watch Series 6, а також в Apple Card.



Корпуси актуальних iPhone виконані з нержавіючої сталі та алюмінію. У титанового сплаву, як відзначають експерти, буде більш висока твердість, що зробить «яблучні» смартфони більш стійкими до подряпин. Крім того, девайси будуть більш стійкими до вигину, який нерідко стає причиною виходу смартфонів з ладу.