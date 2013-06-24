Мінекономіки ініціює розширення програм стимулювання зайнятості для вирішення проблеми безробіття, зокрема серед вразливих верств населення. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час презентації проекту «Робота без бар'єрів» в рамках ініціативи Першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів», передає Урядовий портал.

«Мета проекту «Робота без бар'єрів» - максимально полегшити доступ до роботи для найвразливіших верств українців, зокрема для осіб з інвалідністю, ветеранів, молоді без досвіду роботи, внутрішніх переселенців. Сьогодні 40% безробітних - це саме такі люди і вони можуть зіткнутися з бар'єрами у доступі до гідної праці. Тому ми розширюємо програми стимулювання зайнятості, щоб допомогти всім, хто хоче працювати і зробити внесок у відбудову й розвиток нашої країни», - зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, вже розроблено і працює чіткий маршрут та можливості для людини, яка прагне реалізувати своє право на гідну працю. Насамперед, вона може зареєструватися як безробітний в Державній службі зайнятості, зокрема через Дію, та отримати послуги з професійної орієнтації і пошуку роботи. Якщо їй потрібні додаткові навички, вона може пройти перенавчання, підвищити кваліфікацію в навчальних закладах за направленням ДСЗ, в тому числі Центрах професійно-технічної освіти при ДСЗ. Також можна скористатись і іншою опцією для перекваліфікації - отримати ваучер на навчання по 70 професіях та спеціальностях.

Окрім того, українці, що мають підприємницький хист, можуть отримати фінансову підтримку, яку надає держава у вигляді грантів. Запроваджена Урядом минулого року грантова програма «Власна справа» продовжує діяти, і за нею можна отримати до 250 тис. грн для старту й розвитку свого бізнесу.

«Усвідомлюємо, що ми повинні активно готуватися до інтеграції ветеранів у ринок праці та підприємництво. Тому з 1 квітня 2023 року запроваджуємо додаткові грантові програми - для ветеранів і другого з подружжя, а також ветеранського бізнесу. Спрощуємо умови доступу ветеранів на ринок охоронних послуг, відповідні зміни до законодавства будуть внесені вже в березні. Для осіб з інвалідністю запровадимо субсидовані робочі місця - фінансово стимулюватимемо роботодавців брати на роботу таких людей», - розповіла Юлія Свириденко.

Зокрема, передбачається, що з 1 квітня за грантовою програмою «Власна справа» ветерани зможуть отримати грант на розвиток бізнесу до 250 тис. грн, другий з подружжя ветерана - грант до 500 тис. грн, консорціум ветеранів - грант до 1 млн грн.

Також з 1 квітня спільно з Мінцифри заплановано запуск грантової програми «Старт в ІТ», за якою можна буде отримати грант на навчання у сфері інформаційних технологій.