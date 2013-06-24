З них понад 300 – переселенці.

Претендентам пропонували вакансії переважно у сферах торгівлі, охорони здоров’я, освіти, державного управління, соціальної допомоги, переробній та добувній промисловості. А також транспорту, сільського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Нині у базі даних обласної служби зайнятості – понад 2 тисячі вакансій. Їх пропонують майже 1 тисячі роботодавців. Більш ніж 400 вакансій – для людей з інвалідністю.

На Дніпропетровщині найбільший попит на слюсарів, електромонтерів, електрогазозварників, токарів. А ще – водіїв, продавців, кухарів, охоронників, швачок.

Ті, хто шукають роботу, можуть звернутися і на «гарячу лінію» за номером: 067-744-54-80. Або ж проконсультуватися через чат-бот у Telegram @DCZ_worknow_bot.