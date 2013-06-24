У Державному бюджеті України на 2023 рік передбачено 5,4 млрд грн на розвиток інклюзивної освіти. Зазначені кошти дозволять забезпечити доступною та якісною освітою тих осіб, які мають особливі освітні потреби. Про це повідомляє Урядовий портал.

Спрямування коштів на розвиток інклюзивної освіти:

3,9 млрд грн ‒ педагогічний супровід близько 32 тис. дітей з особливими освітніми потребами. Йдеться про оплату праці з нарахуваннями асистентів учителів ‒ фахівців, які забезпечують організацію інклюзивної освіти учнів;

1,2 млрд грн ‒ оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Кошти спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 674 інклюзивно-ресурсних центрів;

0,3 млрд грн ‒ на підтримку понад 45 тис. дітей з особливими освітніми потребами.

Водночас станом на 01.12.2022, залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на рахунках місцевих бюджетів становили 0,4 млрд гривень.

Законодавством передбачено можливість використання таких залишків на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами.

Обов’язком держави для реалізації якісної інклюзивної моделі освіти є створення спеціального середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками освітнього процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей.

В умовах воєнного стану для надання якісної інклюзивної освіти дітям, переміщеним з небезпечних регіонів, Уряд унормував діяльність спеціальних закладів освіти шляхом відкриття змішаних класів для відповідних психолого-педагогічних послуг у спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах.

«Кожна дитина з особливими освітніми потребами унікальна та заслуговує на рівні права і можливості. Тому держава робить усе можливе, щоб навіть в умовах війни підтримати дітей з особливими освітніми потребами, підвищити рівень розвитку їх здібностей та створити необхідні умови для їх освіти. Адже такі діти мають право на якісну освіту, повноцінну участь у житті суспільства та успішну самореалізацію. Водночас вважаємо, що в умовах війни МОН має забезпечити моніторинг якості та доступності такої освіти для забезпечення розумового та психічного розвитку таких дітей, усунення бар’єрів у системі освіти, емоційної підтримки та впровадження індивідуального підходу до кожної дитини», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.